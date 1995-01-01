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    Торган Азар опроверг слухи об уходе из «Боруссии» М. Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»

    Полузащитник «Боруссии» М Торган Азар ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

    «Я говорил со спортивным директором перед зимним перерывом и заверил его, что единственно важное для меня – это помочь команде добиться успеха. Он знает, что моя голова здесь, в «Боруссии», и я полностью сосредоточен на работе.

    Я не рассматриваю возможный трансфер сейчас. Не знаю, что будет в конце сезона, я могу продлить контракт, потому что я очень счастлив здесь. Мы поговорим об этом, когда придет время», – сказал Азар.

    • Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» и «Челси» к футболисту.
    • Текущий контракт Азара рассчитан до 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Боруссии»

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