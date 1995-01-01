Торган Азар опроверг слухи об уходе из «Боруссии» М. Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»

Полузащитник «Боруссии» М Торган Азар ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

«Я говорил со спортивным директором перед зимним перерывом и заверил его, что единственно важное для меня – это помочь команде добиться успеха. Он знает, что моя голова здесь, в «Боруссии», и я полностью сосредоточен на работе.

Я не рассматриваю возможный трансфер сейчас. Не знаю, что будет в конце сезона, я могу продлить контракт, потому что я очень счастлив здесь. Мы поговорим об этом, когда придет время», – сказал Азар.