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    Ловчев: «Краснодар» готов к чемпионству»

    Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство по итогам этого сезона.

    «Второе место «Краснодара» меня нисколько не удивляет. Владелец клуба Сергей Галицкий постепенно выстраивал всю систему клуба. И эта политика начинает давать результат. Помню, несколько лет назад Галицкий в одном интервью сказал, что он никуда не спешит. Нельзя гнаться за результатом, если к этому не готова инфраструктура. Сейчас выстроена прекрасная академия, великолепный стадион. И теперь мы видим, как «Краснодар» постепенно вошел в число наших грандов.

    Еще хочу отметить, что при разных тренерах команда практически не меняет свою игру, не отходит от того стиля, который был выбран изначально. И по своей нынешней игре «Краснодар» уже готов к чемпионству. При этом в составе нет каких-то больших звезд, но «Краснодар» берет командной игрой. Единственное, в составе много молодых игроков, они часто делают результат. А молодежь – не стабильна. Это может сказаться весной», – сказал Ловчев.

    • На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» составляет один балл.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8686

      Garrincha58 12 минут назад

      рад за Галицкого но как играет Краснодар мне не очень нравится да и вообще в нашем колхозном чемпионате любой Урал или Ростов может быть чемпионом

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      Рейтинг: +364

      владимир миронов 1 час назад

      Впереди напряженный график, игра на 3 фронта. Команде удачи,хорошей игры, чтобы ваша игра нас радовала. Всей душой за вас. Вперед, "быки".

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      Рейтинг: +1154

      Александ1982 1 час назад

      Краснодару респект, ребята играют хорошо!!! да и владелец клуба не рукожоп видно человек живет футболом!!!вперед к Чемпионству!!

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