Ловчев: «Краснодар» готов к чемпионству»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство по итогам этого сезона.

«Второе место «Краснодара» меня нисколько не удивляет. Владелец клуба Сергей Галицкий постепенно выстраивал всю систему клуба. И эта политика начинает давать результат. Помню, несколько лет назад Галицкий в одном интервью сказал, что он никуда не спешит. Нельзя гнаться за результатом, если к этому не готова инфраструктура. Сейчас выстроена прекрасная академия, великолепный стадион. И теперь мы видим, как «Краснодар» постепенно вошел в число наших грандов.

Еще хочу отметить, что при разных тренерах команда практически не меняет свою игру, не отходит от того стиля, который был выбран изначально. И по своей нынешней игре «Краснодар» уже готов к чемпионству. При этом в составе нет каких-то больших звезд, но «Краснодар» берет командной игрой. Единственное, в составе много молодых игроков, они часто делают результат. А молодежь – не стабильна. Это может сказаться весной», – сказал Ловчев.