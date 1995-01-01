Ловчев: «Краснодар» готов к чемпионству»

рад за Галицкого но как играет Краснодар мне не очень нравится да и вообще в нашем колхозном чемпионате любой Урал или Ростов может быть чемпионом
Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство по итогам этого сезона.
«Второе место «Краснодара» меня нисколько не удивляет. Владелец клуба Сергей Галицкий постепенно выстраивал всю систему клуба. И эта политика начинает давать результат. Помню, несколько лет назад Галицкий в одном интервью сказал, что он никуда не спешит. Нельзя гнаться за результатом, если к этому не готова инфраструктура. Сейчас выстроена прекрасная академия, великолепный стадион. И теперь мы видим, как «Краснодар» постепенно вошел в число наших грандов.
Еще хочу отметить, что при разных тренерах команда практически не меняет свою игру, не отходит от того стиля, который был выбран изначально. И по своей нынешней игре «Краснодар» уже готов к чемпионству. При этом в составе нет каких-то больших звезд, но «Краснодар» берет командной игрой. Единственное, в составе много молодых игроков, они часто делают результат. А молодежь – не стабильна. Это может сказаться весной», – сказал Ловчев.
- На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.
- Отставание от лидирующего «Зенита» составляет один балл.