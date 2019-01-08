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    Долги «Анжи» по зарплатам футболистов составляет 78 миллионов рублей

    Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    «В команде нет такого настроя, что все сейчас повально уйдут из команды в другие клубы. Напротив, ведется организационная работа для того, чтобы все футболисты без всяких проблем добрались в Кисловодск из разных городов.

    Так же есть понимание, что практически все футболисты, которые у нас на контракте, приедут на УТС сбор «Анжи», который состоится в Кисловодске, за исключением 2-3 футболистов. Окончательное понимание того, с какими футболистами будем стартовать во второй части чемпионата будет тогда, когда закроется зимнее трансферное окно в России.

    Разговоры про Emirates? Мне пока не известно о результатах переговоров и на какой стадии они сейчас находятся. Но должен сказать, что работа постоянно ведется в этом направлении президентом клуба. Мы все же надеемся на позитивное развитие событий.

    Что касается долгов – могу сказать, что на 31 декабря долг «Анжи» по зарплатам составляет порядка 78 миллионов рублей», – сказал Агарагимов.

    Источник: Sport24

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