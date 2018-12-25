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    Бийол: «Очень приятно, что стереотипы о России не подтверждаются. На самом деле это очень европейская страна»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от жизни в России после проведенных в стране нескольких месяцев.

    «Мне очень приятно, что эти стереотипы о России, которые некоторые любят подчеркивать, не являются таковыми в реальности. На самом деле Россия очень европейская страна.

    Привык ли я жить в Москве за эти полгода? Все произошло очень быстро. У меня было что-то вроде похмелья в последние три недели, когда наступила эта зимняя темная погода. Что-то постоянно летит с неба. Холодно, быстро темнеет, у тебя нет много времени.

    Вернувшись домой с тренировки, я ложусь немного отдохнуть. А когда просыпаюсь, то думаю, что проснулся среди ночи. Потом тяжело взять себя в руки, чтобы сделать что-то еще», – сказал Бийол в интервью Vecer.

    • Словенец перешел в московский клуб из «Рудара» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне 19-летний футболист провел за ЦСКА 17 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Vecer

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +268

      ДВС 13 минут назад

      Европейская страна-это что? Вот у нас стажёр из Франции работал. Сходил в нашу столовку. Его наши спрашивают, как понравилось. Он в ответ: как в Англии. Многие возгордились, а когда кто-то попросил уточнить, как там в Англии. Он сказал, что хуже не видел и у нас примерно также.

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      Рейтинг: +76

      Play 40 минут назад

      Это потому что ты играешь и живёшь в Москве, попробовал бы ты поиграть и пожить на периферии

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