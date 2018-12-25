Бийол: «Очень приятно, что стереотипы о России не подтверждаются. На самом деле это очень европейская страна»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от жизни в России после проведенных в стране нескольких месяцев.

«Мне очень приятно, что эти стереотипы о России, которые некоторые любят подчеркивать, не являются таковыми в реальности. На самом деле Россия очень европейская страна.

Привык ли я жить в Москве за эти полгода? Все произошло очень быстро. У меня было что-то вроде похмелья в последние три недели, когда наступила эта зимняя темная погода. Что-то постоянно летит с неба. Холодно, быстро темнеет, у тебя нет много времени.

Вернувшись домой с тренировки, я ложусь немного отдохнуть. А когда просыпаюсь, то думаю, что проснулся среди ночи. Потом тяжело взять себя в руки, чтобы сделать что-то еще», – сказал Бийол в интервью Vecer.