Возле «Газпром Арены» состоялся флешмоб в поддержку Кокорина

Кокорин с Мамаевым не очень догоняют.С их бобосами можно тысячные митинги организовать в свою поддержку.)Знать,есть всё же,совесть у футболёров,-признают за собой косяк.
Несколько человек устроили сегодня флешмоб около «Газпром Арены» в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Собравшиеся несколько раз проскандировали фразу «Саша Кокорин, мы с тобой». В руках у них были плакаты, на одном из которых написано: «Кирилл и Саша, держитесь. Свободу ребятам. Все будет хорошо».
В настоящее время футболист, его младший брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. Они пробудут там до 8 февраля.
twit text
— Igor Novikov (@_novikov_igor) 7 января 2019 г.