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    Возле «Газпром Арены» состоялся флешмоб в поддержку Кокорина

    Несколько человек устроили сегодня флешмоб около «Газпром Арены» в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Собравшиеся несколько раз проскандировали фразу «Саша Кокорин, мы с тобой». В руках у них были плакаты, на одном из которых написано: «Кирилл и Саша, держитесь. Свободу ребятам. Все будет хорошо».

    В настоящее время футболист, его младший брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. Они пробудут там до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2259

      yorgenbarenz 2 минуты назад

      Кокорин с Мамаевым не очень догоняют.С их бобосами можно тысячные митинги организовать в свою поддержку.)Знать,есть всё же,совесть у футболёров,-признают за собой косяк.

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      Рейтинг: +53

      Звезда запаса 3 минуты назад

      Надо бы с семками на корточках покубатурить.

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      Рейтинг: +48

      ZSB 4 минуты назад

      Прошёл - "ШНОБЕЛЬМОБ"!!! 12 попугаев выучили и прокричали на морозе одно предложение!!!

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      Рейтинг: +238

      iluha1907 13 минут назад

      Ну судя по фото, умственно отсталых не много нашлось. Это радует.

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