Возле «Газпром Арены» состоялся флешмоб в поддержку Кокорина

Несколько человек устроили сегодня флешмоб около «Газпром Арены» в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Собравшиеся несколько раз проскандировали фразу «Саша Кокорин, мы с тобой». В руках у них были плакаты, на одном из которых написано: «Кирилл и Саша, держитесь. Свободу ребятам. Все будет хорошо».

В настоящее время футболист, его младший брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. Они пробудут там до 8 февраля.