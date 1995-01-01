«Здоровья вам и вашим семьям». Ребров поздравил болельщиков с Рождеством

А тебе удачного перехода из клуба и удачи в дальнейшем!
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил болельщиков с Рождеством Христовым. В первую очередь спортсмен пожелал здоровья.
«Дорогие друзья, красно-белые! Хочется поздравить вас всех с Рождеством, пожелать в первую очередь здоровья вам и вашим семьям, побольше волшебства, побольше улыбок, побольше тепла и мира вокруг вас. С праздником», – сказал игрок.
- В текущем сезоне РПЛ Ребров провел три матча, пропустил четыре гола.
- Игроку 34 года.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 января 2019 г.