«Здоровья вам и вашим семьям». Ребров поздравил болельщиков с Рождеством

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил болельщиков с Рождеством Христовым. В первую очередь спортсмен пожелал здоровья.

«Дорогие друзья, красно-белые! Хочется поздравить вас всех с Рождеством, пожелать в первую очередь здоровья вам и вашим семьям, побольше волшебства, побольше улыбок, побольше тепла и мира вокруг вас. С праздником», – сказал игрок.

В текущем сезоне РПЛ Ребров провел три матча, пропустил четыре гола.

Игроку 34 года.

«Спартак» в РПЛ идет четвертым.