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    «Здоровья вам и вашим семьям». Ребров поздравил болельщиков с Рождеством

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров поздравил болельщиков с Рождеством Христовым. В первую очередь спортсмен пожелал здоровья.

    «Дорогие друзья, красно-белые! Хочется поздравить вас всех с Рождеством, пожелать в первую очередь здоровья вам и вашим семьям, побольше волшебства, побольше улыбок, побольше тепла и мира вокруг вас. С праздником», – сказал игрок.

    • В текущем сезоне РПЛ Ребров провел три матча, пропустил четыре гола.
    • Игроку 34 года.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2270

      Спартач80 1 час назад

      А тебе удачного перехода из клуба и удачи в дальнейшем!

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