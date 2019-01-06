«Реал» подаст жалобу на судейство в матче против «Реал Сосьедада»

Судейство и на самом деле было ужасное. 2 пенальти не назначили. Ну и Реал конечно помойно играл
«Реал» после матча 18-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2) недоволен судейством в данной игре.
По информации Marca, мадридский клуб подаст жалобу в федерацию футбола Испании.
«Реал» раскритиковал судью Педро Переса Монтеро за неназначенный пенальти на Винисиусе Жуниоре и считает, что судейство стало причиной поражения.
На данный момент мадридский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.