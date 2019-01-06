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    «Реал» подаст жалобу на судейство в матче против «Реал Сосьедада»

    «Реал» после матча 18-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2) недоволен судейством в данной игре.

    По информации Marca, мадридский клуб подаст жалобу в федерацию футбола Испании.

    «Реал» раскритиковал судью Педро Переса Монтеро за неназначенный пенальти на Винисиусе Жуниоре и считает, что судейство стало причиной поражения.

    На данный момент мадридский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +231

      Hoahin 35 минут назад

      Судейство и на самом деле было ужасное. 2 пенальти не назначили. Ну и Реал конечно помойно играл

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      Рейтинг: +269

      Мы ЦСКА 43 минуты назад

      так забивать надо..... во второлм тайме Бензима дрочил..... красную получили, просрали мой касарь ослы мадридские

      0
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      Рейтинг: +223

      MrRonRSM > Мы ЦСКА 26 минут назад

      "Реал" же выиграл))))))

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      Рейтинг: +2710

      la verdad > MrRonRSM 12 минут назад

      Мадридский Реал Сосёт,даст?))))

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