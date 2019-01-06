«Реал» подаст жалобу на судейство в матче против «Реал Сосьедада»

«Реал» после матча 18-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2) недоволен судейством в данной игре.

По информации Marca, мадридский клуб подаст жалобу в федерацию футбола Испании.

«Реал» раскритиковал судью Педро Переса Монтеро за неназначенный пенальти на Винисиусе Жуниоре и считает, что судейство стало причиной поражения.

На данный момент мадридский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.