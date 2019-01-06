Модрич: «Многие в «Реале» выступают не на своем уровне. Нужно поговорить как мужики»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после поражения от «Реал Сосьедада» в матче 18-го тура Примеры (0:2) прокомментировал игру мадридского клуба.

«Многие из игроков «Реала» выступают не на своем уровне. Нам нельзя давать случаться проблемам в начале каждого матча. Вопрос не в удаче, будем честны. Мы много создаем моментов и не реализуем, но и много пропускаем.

«Реал» сейчас находится не в идеальной ситуации, нам необходимо прогрессировать. Нужно сесть и поговорить как мужики, чтобы все исправить», – сказал Модрич.