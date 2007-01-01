Лукаку: «Я думаю, «МЮ» снова стал самим собой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре команды.

«Я думаю мы снова стали самими собой, приятно видеть, как игроки наслаждаются игрой в футбол и побеждают в матчах. Это самое важное. Мы «Манчестер Юнайтед», и мы стараемся побеждать в каждом матче», – сказал Лукаку.