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    Лукаку: «Я думаю, «МЮ» снова стал самим собой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре команды.

    «Я думаю мы снова стали самими собой, приятно видеть, как игроки наслаждаются игрой в футбол и побеждают в матчах. Это самое важное. Мы «Манчестер Юнайтед», и мы стараемся побеждать в каждом матче», – сказал Лукаку.

    • «МЮ» с 38 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.
    • 18 декабря Жозе Моуринью покинул пост главного тренера команды.
    • Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер, под его руководством команда провела пять игр и во всех победила.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +484

      MU-fanatic 23 минуты назад

      и правильно думаешь Ромк!))

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