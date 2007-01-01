Лукаку: «Я думаю, «МЮ» снова стал самим собой»

и правильно думаешь Ромк!))
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре команды.
«Я думаю мы снова стали самими собой, приятно видеть, как игроки наслаждаются игрой в футбол и побеждают в матчах. Это самое важное. Мы «Манчестер Юнайтед», и мы стараемся побеждать в каждом матче», – сказал Лукаку.
- «МЮ» с 38 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.
- 18 декабря Жозе Моуринью покинул пост главного тренера команды.
- Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер, под его руководством команда провела пять игр и во всех победила.