Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Моцарт – о бизнесе по производству алкоголя, русской водке и борще

    Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт дал интервью порталу Sportbox.ru. «Бомбардир» выделил основные моменты.

    39-летний бразилец выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год. Сейчас тренирует молодежные и юниорские команды «Коритибы».

    – Из бразильской прессы узнал, что у вас есть совсем не типичный для футболиста бизнес: вы с женой владеете заводиком по производству кашасы (алкогольный напиток в Бразилии из экстракта сахарного тростника – прим. ред). Это правда?

    – Да, мы занимаемся этим с 2004 года, и дело приносит неплохой доход. Лично мне это занятие очень нравится, поэтому можете считать производство кашасы моим увлечением.

    – Расскажите, пожалуйста, с чего и как все началось.

    – У моей жены Изабеллы есть участок земли в местечке Морретес, примерно в 70 километрах от Куритибы, столицы штата Парана, где мы живем. Он достался ей по наследству. Земля пустовала, вот мы и решили использовать ее с выгодой. И вместе с двумя компаньонами построили на ней свой заводик. Я стал одним из его акционеров.

    Что греха таить, у меня, как и у любого успешного футболиста, были свободные деньги, ведь к тому времени я уже несколько лет играл в Италии, в «Реджине», накопил кое-что. Вот и решил вложиться.

    – То есть вы открыли свое дело, еще будучи действующим футболистом?

    – Да, и между прочим, за несколько месяцев до переезда в Россию, в «Спартак».

    – А вас не смущало, что этот бизнес, мягко говоря, идет в противоречие с вашей профессиональной деятельностью?

    – Понимаю, о чем вы. В Бразилии действительно возможны конфликтные ситуации на этой почве. Но спешу заверить вас: в Италии и во Франции, где я к тому времени успел поиграть, к теме футбола и алкогольных напитков относятся намного спокойнее – лояльнее, что ли.

    О русской водке

    – Скажите честно: русскую водку в бытность игроком «Спартака» пробовали?

    – Было дело! Но только по выходным, совсем в небольших дозах и в хорошей компании.

    О борще

    – Ну, а из любимого блюда русской кухни секрета не будете делать?

    – Мне больше всего нравился борщ. Густой, наваристый, со сметаной и пампушками. Это было объедение! У нас в Бразилии редко едят горячие супы, но именно борщ мне почему-то особенно пришелся по вкусу.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77050
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru