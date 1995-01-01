Моцарт – о бизнесе по производству алкоголя, русской водке и борще

Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт дал интервью порталу Sportbox.ru. «Бомбардир» выделил основные моменты.

39-летний бразилец выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год. Сейчас тренирует молодежные и юниорские команды «Коритибы».

– Из бразильской прессы узнал, что у вас есть совсем не типичный для футболиста бизнес: вы с женой владеете заводиком по производству кашасы (алкогольный напиток в Бразилии из экстракта сахарного тростника – прим. ред). Это правда?

– Да, мы занимаемся этим с 2004 года, и дело приносит неплохой доход. Лично мне это занятие очень нравится, поэтому можете считать производство кашасы моим увлечением.

– Расскажите, пожалуйста, с чего и как все началось.

– У моей жены Изабеллы есть участок земли в местечке Морретес, примерно в 70 километрах от Куритибы, столицы штата Парана, где мы живем. Он достался ей по наследству. Земля пустовала, вот мы и решили использовать ее с выгодой. И вместе с двумя компаньонами построили на ней свой заводик. Я стал одним из его акционеров.

Что греха таить, у меня, как и у любого успешного футболиста, были свободные деньги, ведь к тому времени я уже несколько лет играл в Италии, в «Реджине», накопил кое-что. Вот и решил вложиться.

– То есть вы открыли свое дело, еще будучи действующим футболистом?

– Да, и между прочим, за несколько месяцев до переезда в Россию, в «Спартак».

– А вас не смущало, что этот бизнес, мягко говоря, идет в противоречие с вашей профессиональной деятельностью?

– Понимаю, о чем вы. В Бразилии действительно возможны конфликтные ситуации на этой почве. Но спешу заверить вас: в Италии и во Франции, где я к тому времени успел поиграть, к теме футбола и алкогольных напитков относятся намного спокойнее – лояльнее, что ли.

О русской водке

– Скажите честно: русскую водку в бытность игроком «Спартака» пробовали?

– Было дело! Но только по выходным, совсем в небольших дозах и в хорошей компании.

О борще

– Ну, а из любимого блюда русской кухни секрета не будете делать?

– Мне больше всего нравился борщ. Густой, наваристый, со сметаной и пампушками. Это было объедение! У нас в Бразилии редко едят горячие супы, но именно борщ мне почему-то особенно пришелся по вкусу.