Вальверде: «Реал» все еще находится в чемпионской гонке»

останется, если Барса будет терять очки, как в 1 круге
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поговорил о шансах мадридского «Реала» на победу в Примере. Сливочные отстают от лидирующих каталонцев на семь очков.
«Несмотря на отставание, «Реал» продолжает бороться за первую строчку. Наш отрыв не так велик. Два матча могут все изменить. Так что мадридцы продолжают с нами конкурировать», – сказал тренер As.
- «Реал» идет в таблице четвертым.
- В первом очном матче «Барселона» разгромила мадридцев.
- Ближайшие игры команды проведут 6 января.