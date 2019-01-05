Вальверде: «Реал» все еще находится в чемпионской гонке»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поговорил о шансах мадридского «Реала» на победу в Примере. Сливочные отстают от лидирующих каталонцев на семь очков.

«Несмотря на отставание, «Реал» продолжает бороться за первую строчку. Наш отрыв не так велик. Два матча могут все изменить. Так что мадридцы продолжают с нами конкурировать», – сказал тренер As.