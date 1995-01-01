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    Руководство «Реала» недовольно Модричем и может продать хорвата летом

    В «Реале» недовольны игрой хорватского полузащитника Луки Модрича, сообщает OK Diario.

    По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес опасается, что спад в игре 33-летнего хавбека связан с его возрастом. Если до конца текущего сезона игрок не сможет вернуться на прежний уровень выступлений, руководство «Реала» будет готово рассмотреть вопрос о его продаже.

    • Контракт Модрича с клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • В нынешнем сезоне он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи в 24 играх за «Реал».

    Источник: OK Diario

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