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    «Реал» может купить Диаса у «Манчестер Сити» за 15,5 миллионов

    «Бомбардир» писал о договоренности «Реала» с «Манчестер Сити» по покупке нападающего Браима Диаса. Ожидалось, что сделка состоится до Нового года.

    Согласно BBC, «Реал» по-прежнему работает над переходом и готов заплатить английскому клубу 15,5 миллионов фунтов. По данным источника, руководство «горожан» приняло решение 19-летнего испанца по смене клуба и готово отпустить его.

    • Диас перешел в академию «Сити» в январе 2014 года
    • За взрослый состав дебютировал в январе-2018
    • В текущем сезоне на его счету два гола в четырех играх всех клубных турниров

    Источник: BBC

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