«Реал» может купить Диаса у «Манчестер Сити» за 15,5 миллионов

«Бомбардир» писал о договоренности «Реала» с «Манчестер Сити» по покупке нападающего Браима Диаса. Ожидалось, что сделка состоится до Нового года.
Согласно BBC, «Реал» по-прежнему работает над переходом и готов заплатить английскому клубу 15,5 миллионов фунтов. По данным источника, руководство «горожан» приняло решение 19-летнего испанца по смене клуба и готово отпустить его.
- Диас перешел в академию «Сити» в январе 2014 года
- За взрослый состав дебютировал в январе-2018
- В текущем сезоне на его счету два гола в четырех играх всех клубных турниров