Генеральный директор московского «Динамо»: «Задача команды – попасть в еврокубки»

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

«Задача остается той же – попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача – пятое-шестое место в этом сезоне.

Мы все ждем, вся Москва уже давно ждет открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу», – сказал Федоров.