Генеральный директор московского «Динамо»: «Задача команды – попасть в еврокубки»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://bit.do/miopres
Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.
«Задача остается той же – попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача – пятое-шестое место в этом сезоне.
Мы все ждем, вся Москва уже давно ждет открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу», – сказал Федоров.
- После 17-ти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.