Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Генеральный директор московского «Динамо»: «Задача команды – попасть в еврокубки»

    Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

    «Задача остается той же – попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача – пятое-шестое место в этом сезоне.

    Мы все ждем, вся Москва уже давно ждет открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу», – сказал Федоров.

    • После 17-ти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      nazarharkov 3 минуты назад

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://bit.do/miopres

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7289

      vladimir-7 20 минут назад

      Все возможно, но необходимо усиление команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      STAFOR13 1 час назад

      млн 10 вложат на пару хороших игроков и тогда можно думать о 5-6 месте....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      orlovcar 1 час назад

      это вряд ли

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    76995
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru