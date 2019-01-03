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    Шакири – об игре в «Ливерпуле»: «Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл»

    Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился мнением о своей игре.

    «Мне нравится здесь. Это можно увидеть по моей игре на поле. Я счастлив и играю уверенно. Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл.

    Я очень, очень счастлив здесь. Счастлив быть здесь и помогать команде добиваться успеха», – сказал Шакири.

    • Шакири перешел в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

    Источник: Evening Standard

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    03.01.2019 23:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +558

      ivan-football-fan 30 минут назад

      ...И БУДЕШЬ ИГРАТЬ...

      0
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      Рейтинг: +8876

      sssrspartak 39 минут назад

      МОГЛИ ЕГО И В РОССИИ УВИДЕТЬ,НО НЕ ПОШЕЛ ОН

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