Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился мнением о своей игре.

«Мне нравится здесь. Это можно увидеть по моей игре на поле. Я счастлив и играю уверенно. Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл.

Я очень, очень счастлив здесь. Счастлив быть здесь и помогать команде добиваться успеха», – сказал Шакири.