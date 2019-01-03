...И БУДЕШЬ ИГРАТЬ...
Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился мнением о своей игре.
«Мне нравится здесь. Это можно увидеть по моей игре на поле. Я счастлив и играю уверенно. Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл.
Я очень, очень счастлив здесь. Счастлив быть здесь и помогать команде добиваться успеха», – сказал Шакири.
- Шакири перешел в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.
- В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.