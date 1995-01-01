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    Ловрен: «Поражение от «Манчестер Сити» ничего не изменит для «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    «Я думаю, тоже самое они говорили в прошлом году, когда «Манчестер Сити» приехал на «Энфилд». Они сказали, что, если мы выиграем, а они проиграют, это что-то изменит.

    В конце концов, я не увидел, чтобы в «Сити» что-то поменялось. Они сохранили свой футбол и свой стиль игры.

    Поэтому мы сделаем то же самое. Это ничего не изменит. Хорошая игра, плохая игра – останется та же философия», – сказал Ловрен.

    • Игра «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Команда Юргена Клоппа опережает «Сити» в турнирной таблице на семь очков.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

    Источник: Sky Sports

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