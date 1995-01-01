Ловрен: «Поражение от «Манчестер Сити» ничего не изменит для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
«Я думаю, тоже самое они говорили в прошлом году, когда «Манчестер Сити» приехал на «Энфилд». Они сказали, что, если мы выиграем, а они проиграют, это что-то изменит.
В конце концов, я не увидел, чтобы в «Сити» что-то поменялось. Они сохранили свой футбол и свой стиль игры.
Поэтому мы сделаем то же самое. Это ничего не изменит. Хорошая игра, плохая игра – останется та же философия», – сказал Ловрен.
- Игра «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
- Команда Юргена Клоппа опережает «Сити» в турнирной таблице на семь очков.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».