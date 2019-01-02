Сульшер: «Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед» в мае»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не хочет покидать команду по окончании сезона.

«Я не хочу уходить из клуба в мае. В «Манчестер Юнайтед» собраны замечательные футболисты и прекрасная атмосфера. Я буду делать свою работу до тех пор, пока нахожусь здесь. Впереди нас ждет много трудных испытаний», – сказал Сульшер.