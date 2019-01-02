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    Сульшер: «Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед» в мае»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не хочет покидать команду по окончании сезона.

    «Я не хочу уходить из клуба в мае. В «Манчестер Юнайтед» собраны замечательные футболисты и прекрасная атмосфера. Я буду делать свою работу до тех пор, пока нахожусь здесь. Впереди нас ждет много трудных испытаний», – сказал Сульшер.

    • Контракт Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2018/19.
    • На посту главного тренера норвежец сменил Жозе Моуринью.
    • Под руководством 45-летнего специалиста «МЮ» выиграл четыре матча АПЛ из четырех.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +517

      zritelx 1 час назад

      Да кто просто так из МЮ уходит.

      0
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      Рейтинг: +401

      Sky Spartak 1 час назад

      Пока всё получается..логично будет если дадут шанс на след. сезон.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      MU868686 2 часа назад

      Так не уходи, я думаю болельщики только за если ты останешься, а то опять тратить миллионы на всяких мауров и прочих

      1
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