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    Сульшер: «У Рэшфорда удар Роналду»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

    О четырех победах подряд

    Нужно радоваться четырем победам в четырех матчах. Мы все еще не пропускали с игры.

    Об игре

    В первом тайме мы играли медленно, но хорошо контролировали игру. Мы оставались сконцентрированными, это было профессионально.

    В пятиминутный промежуток мы дали им создать два или три момента, но потом мы снова успокоились. «Ньюкасл» – фантастический клуб, у него фантастические болельщики, от него ожидаешь атакующей игры, но Линделеф и Джонс отыграли отлично.

    О Рэшфорде

    У Маркуса Рэшфорда удар Роналду, постоянно крутится, но сегодня мне понравился его гол. Просто положил его. Молодец.

    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице.
    • Это четвертая победа подряд при Сульшере.

    Источник: BBC

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