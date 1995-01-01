Сульшер: «У Рэшфорда удар Роналду»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

О четырех победах подряд

Нужно радоваться четырем победам в четырех матчах. Мы все еще не пропускали с игры.

Об игре

В первом тайме мы играли медленно, но хорошо контролировали игру. Мы оставались сконцентрированными, это было профессионально.

В пятиминутный промежуток мы дали им создать два или три момента, но потом мы снова успокоились. «Ньюкасл» – фантастический клуб, у него фантастические болельщики, от него ожидаешь атакующей игры, но Линделеф и Джонс отыграли отлично.

О Рэшфорде

У Маркуса Рэшфорда удар Роналду, постоянно крутится, но сегодня мне понравился его гол. Просто положил его. Молодец.