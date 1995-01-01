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    Сульшер – после матча с «Ньюкаслом»: «Наконец-то мы отыграли на ноль»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

    О матче

    Наконец-то мы отыграли на ноль. Очень профессиональная игра. Мы не достигли высот, которых могли достичь, мы держим все под контролем, продолжаем включаться и забивать голы.

    Об игре Лукаку

    Хорошее касание после выхода на замену. Если вы вратарь и видите Ромелу Лукаку, несущегося на вас, то лучше убрать руки! В первом тайме мы были слишком медленными.

    • Лукаку забил гол через 38 секунд после выхода на замену
    • «МЮ» победил в четвертом матче подряд при Сульшере
    • Команда занимает шестую строчку в АПЛ.

    Источник: BBC

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