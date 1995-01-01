Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

О матче

Наконец-то мы отыграли на ноль. Очень профессиональная игра. Мы не достигли высот, которых могли достичь, мы держим все под контролем, продолжаем включаться и забивать голы.

Об игре Лукаку

Хорошее касание после выхода на замену. Если вы вратарь и видите Ромелу Лукаку, несущегося на вас, то лучше убрать руки! В первом тайме мы были слишком медленными.