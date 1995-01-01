Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Сульшер – второй тренер в истории «МЮ», который стартовал с четырех побед в АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая победа «МЮ» в четвертом матче под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

    Сульшер стал вторым тренером в истории после Мэтта Басби, который добился такого результата.

    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.
    • В четырех матча команда Сульшера забила 14 голов и пропустила три мяча.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:06
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1819

      Yev 47 минут назад

      Не знаю какой он тренер, время покажет, но то что команда звёзд откровенно сливала тренера звезду - это точно! По мне так это эгоизм отдельных игроков, которые это делали в ущерб интересов клуба. Никто не говорит, что Моуриньо ангел, но эти четыре победы не успех тактики Сольскяира, это игроки стали играть как и должны были. Я на фанат МЮ и вообще ровно дышу к Английской лиге, но данный поступок игроков считаю подлостью.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106800
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76943
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64197
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru