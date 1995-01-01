Сульшер – второй тренер в истории «МЮ», который стартовал с четырех побед в АПЛ

Не знаю какой он тренер, время покажет, но то что команда звёзд откровенно сливала тренера звезду - это точно! По мне так это эгоизм отдельных игроков, которые это делали в ущерб интересов клуба. Никто не говорит, что Моуриньо ангел, но эти четыре победы не успех тактики Сольскяира, это игроки стали играть как и должны были. Я на фанат МЮ и вообще ровно дышу к Английской лиге, но данный поступок игроков считаю подлостью.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая победа «МЮ» в четвертом матче под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
Сульшер стал вторым тренером в истории после Мэтта Басби, который добился такого результата.
- «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.
- В четырех матча команда Сульшера забила 14 голов и пропустила три мяча.