Сульшер – второй тренер в истории «МЮ», который стартовал с четырех побед в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая победа «МЮ» в четвертом матче под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

Сульшер стал вторым тренером в истории после Мэтта Басби, который добился такого результата.