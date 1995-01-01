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    Клопп: «Каждый, кто любит футбол, должен любить и Де Брюйне»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брюйне.

    «Отсутствие такого игрока, как Кевин Де Брюйне, – это мощный удар для команды. Хотя он и играл нечасто, но он всегда оказывал влияние на матч, он забивал фантастические голы.

    Это игрок мирового уровня. Я жду, что он вернется. Я рад, что у него не слишком серьезная травма. Как я и говорил, я рад этому, потому что мне нравится этот игрок. Каждый, кто любит футбол, должен любить и Кевина Де Брюйне. Он выглядит как скромный человек и выдающийся игрок на поле – лидер.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 января.
    • Де Брюйне получил мышечную травму и пропустил матч прошлого тура.
    • По словам главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, игрок может восстановиться к матчу с «Ливерпулем».

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +540

      edw7777 1 час назад

      Безусловно, большой талант. Клопп справедлив и великодушен, как всегда.

      0
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      Рейтинг: +1819

      Yev 2 часа назад

      Сзади?

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