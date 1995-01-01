Клопп: «Каждый, кто любит футбол, должен любить и Де Брюйне»

Безусловно, большой талант. Клопп справедлив и великодушен, как всегда.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брюйне.
«Отсутствие такого игрока, как Кевин Де Брюйне, – это мощный удар для команды. Хотя он и играл нечасто, но он всегда оказывал влияние на матч, он забивал фантастические голы.
Это игрок мирового уровня. Я жду, что он вернется. Я рад, что у него не слишком серьезная травма. Как я и говорил, я рад этому, потому что мне нравится этот игрок. Каждый, кто любит футбол, должен любить и Кевина Де Брюйне. Он выглядит как скромный человек и выдающийся игрок на поле – лидер.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 января.
- Де Брюйне получил мышечную травму и пропустил матч прошлого тура.
- По словам главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, игрок может восстановиться к матчу с «Ливерпулем».