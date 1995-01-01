Клопп: «Каждый, кто любит футбол, должен любить и Де Брюйне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брюйне.

«Отсутствие такого игрока, как Кевин Де Брюйне, – это мощный удар для команды. Хотя он и играл нечасто, но он всегда оказывал влияние на матч, он забивал фантастические голы.

Это игрок мирового уровня. Я жду, что он вернется. Я рад, что у него не слишком серьезная травма. Как я и говорил, я рад этому, потому что мне нравится этот игрок. Каждый, кто любит футбол, должен любить и Кевина Де Брюйне. Он выглядит как скромный человек и выдающийся игрок на поле – лидер.