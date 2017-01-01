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    Сульшер: «Мы должны играть как «Манчестер Юнайтед»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла».

    «Я говорю ребятам, что если мы будем слишком много думать о сопернике, то разбавим собственную игру. Так что нам нужно сконцентрироваться на самих себе. Нужно играть так, как мы должны играть. Как «Манчестер Юнайтед» – сказал Сульшер.

    • Матч «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «МЮ» занимает шестую строчку в таблице с 35 очками.
    • «Ньюкасл» идет на 15 месте с 18 очками.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +743

      Бухбух 36 минут назад

      А раньше играли как кто ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +556

      ivan-football-fan 1 час назад

      Сульшер: «Мы должны играть, как «Манчестер Юнайтед»
      Тренер МЮ: "...мы - похожи на МЮ.
      Мы одеты, как МЮ, питаемся, как МЮ, тренируемся на базе МЮ, играем на Олд Траффорд....получаем ЗП, как игроки в МЮ...выглядим, как МЮ, должны играть, как МЮ... НАВЕРНОЕ...МЫ - МЮ..."

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