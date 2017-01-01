Сульшер: «Мы должны играть как «Манчестер Юнайтед»

А раньше играли как кто ?
Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла».
«Я говорю ребятам, что если мы будем слишком много думать о сопернике, то разбавим собственную игру. Так что нам нужно сконцентрироваться на самих себе. Нужно играть так, как мы должны играть. Как «Манчестер Юнайтед» – сказал Сульшер.
- Матч «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
- «МЮ» занимает шестую строчку в таблице с 35 очками.
- «Ньюкасл» идет на 15 месте с 18 очками.