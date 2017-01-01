Сульшер: «Мы должны играть как «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Я говорю ребятам, что если мы будем слишком много думать о сопернике, то разбавим собственную игру. Так что нам нужно сконцентрироваться на самих себе. Нужно играть так, как мы должны играть. Как «Манчестер Юнайтед» – сказал Сульшер.