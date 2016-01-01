Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о задачах команды.
«Сейчас мы не там, где хотим и где должны быть. Так что для нас очень важна вторая половина сезона. Наша цель – вернуться в топ-4, потому что «Юнайтед» без Лиги чемпионов – это нехорошо. Это то место, где мы должны быть, и то, за что мы боремся», – сказа Шоу.
- «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 35 очками.
- Отставание от «Челси» (четвертое место) – 8 очков.
- Сегодня «МЮ» сыграет в матче 21 тура с «Ньюкаслом». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.