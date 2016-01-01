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    Шоу: «Цель «Манчестер Юнайтед» – вернуться в топ-4»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о задачах команды.

    «Сейчас мы не там, где хотим и где должны быть. Так что для нас очень важна вторая половина сезона. Наша цель – вернуться в топ-4, потому что «Юнайтед» без Лиги чемпионов – это нехорошо. Это то место, где мы должны быть, и то, за что мы боремся», – сказа Шоу.

    • «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 35 очками.
    • Отставание от «Челси» (четвертое место) – 8 очков.
    • Сегодня «МЮ» сыграет в матче 21 тура с «Ньюкаслом». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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