Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продемонстрировал свои танцевальные навыки.
Специалист исполнил ритмичные движения на новогодней вечеринке. Немцу – 51 год.
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— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 2 января 2019 г.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продемонстрировал свои танцевальные навыки.
Специалист исполнил ритмичные движения на новогодней вечеринке. Немцу – 51 год.
twit text
— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 2 января 2019 г.