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    Клопп станцевал на новогодней вечеринке

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продемонстрировал свои танцевальные навыки.

    Специалист исполнил ритмичные движения на новогодней вечеринке. Немцу – 51 год.

    Источник: The Anfield Wrap

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