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    Шоу: «С Сульшером «Манчестер Юнайтед» ждут большие свершения»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, что стиль главного тренера Уле-Гуннара Сульшера отличается от его предшественника. Команде по душе видение игры норвежца.

    «У Сульшера совершенно новое видение игры. Команда наслаждается им. Футболисты рады приходу норвежца. Впереди нас ждут больше свершения. Уле-Гуннар – позитивный, дружелюбный человек», – цитирует Шоу Sky Sports.

    • Сульшер в качестве игрока выступал за «Юнайтед» более десяти лет.
    • Сейчас команда идет в АПЛ шестой.
    • Главное достижение норвежца в тренерской карьере – победы в чемпионате Норвегии.

    Источник: Sky Sports

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