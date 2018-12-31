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    Салах – Ловрену: «Поздравил тебя с новым годом только потому, что хочу узнать, во сколько завтра тренировка»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен опубликовал в инстаграме свою новогоднюю переписку с нападающим команды Мохамедом Салахом.

    Египтянин первый поздравил хорвата, но потом пошутил, что сделал это только для того, чтобы узнать время начала тренировки.

    «С новым годом, брат», – написал Салах Ловрену в 00:28.

    «Спасибо, брат. Желаю тебе всего самого наилучшего в новом году. Только здоровья и любви», – ответил хорват.

    «Тебе тоже, брат. Во сколько завтра тренировка? Отправил тебе поздравление с новым годом только потому, что хочу узнать, во сколько завтра тренировка. По-прежнему в 15:30?» – пошутил египтянин.

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    Источник: Инстаграм Деяна Ловрена

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: -7

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 10 минут назад

      А что это Чебурашка африканская Новый год не отмечает?)

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