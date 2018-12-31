Салах – Ловрену: «Поздравил тебя с новым годом только потому, что хочу узнать, во сколько завтра тренировка»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен опубликовал в инстаграме свою новогоднюю переписку с нападающим команды Мохамедом Салахом.

Египтянин первый поздравил хорвата, но потом пошутил, что сделал это только для того, чтобы узнать время начала тренировки.

«С новым годом, брат», – написал Салах Ловрену в 00:28.

«Спасибо, брат. Желаю тебе всего самого наилучшего в новом году. Только здоровья и любви», – ответил хорват.

«Тебе тоже, брат. Во сколько завтра тренировка? Отправил тебе поздравление с новым годом только потому, что хочу узнать, во сколько завтра тренировка. По-прежнему в 15:30?» – пошутил египтянин.