«Челси» впервые заработал более 400 миллионов за год. Рекордная прибыль составила 62 миллиона

«Челси» объявил о финансовых результатах за год. Клуб зафиксировал самый высокий показатель оборота и новую рекордную прибыль.

В период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018-го оборот лондонцев вырос с 361,3 миллиона фунтов стерлингов в сезоне-2016/17 до 443,4 миллиона. Выручка клуба впервые превысила 400 миллионов.

Рекордные доходы и деньги, полученные от продажи игроков в размере 113 миллионов фунтов, помогли клубу достичь рекордно высокой прибыли за год, которая после уплаты налогов составила 62 миллиона.

Как заявляет официальный сайт «Челси», эти результаты гарантируют, что клуб продолжает соответствовать критериям безубыточности УЕФА в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.