Левандовски: «Полностью идентифицирую себя с «Баварией». Вполне возможно, я останусь здесь очень надолго»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что может завершить карьеру в Мюнхене. Форвард высказал мнение, какие футболисты могут усилить команду.

«Для меня это определенно возможность закончить карьеру в «Баварии». В моей голове ничего не поменялось. Признаюсь: летом предметом обсуждения были другие вещи, но это закончилось.

Вполне возможно, что я останусь здесь очень надолго. Я полностью идентифицирую себя с «Баварией». Чувствую, что с появлением различных слухов я всем сердцем нахожусь в «Баварии». На 100 процентов

Нам нужны игроки, которые действительно сделают нас лучше и поднимут на более высокий уровень. Считаю, что нам больше поможет приобретение одного-двух топ-игроков, чем пятерых футболистов хорошего уровня», – сказал Левандовски.