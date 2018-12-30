Левандовски: «Полностью идентифицирую себя с «Баварией». Вполне возможно, я останусь здесь очень надолго»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что может завершить карьеру в Мюнхене. Форвард высказал мнение, какие футболисты могут усилить команду.
«Для меня это определенно возможность закончить карьеру в «Баварии». В моей голове ничего не поменялось. Признаюсь: летом предметом обсуждения были другие вещи, но это закончилось.
Вполне возможно, что я останусь здесь очень надолго. Я полностью идентифицирую себя с «Баварией». Чувствую, что с появлением различных слухов я всем сердцем нахожусь в «Баварии». На 100 процентов
Нам нужны игроки, которые действительно сделают нас лучше и поднимут на более высокий уровень. Считаю, что нам больше поможет приобретение одного-двух топ-игроков, чем пятерых футболистов хорошего уровня», – сказал Левандовски.
- Контракт поляка с мюнхенцами рассчитан до июня 2021 года.
- В текущем сезоне форвард провел за «Баварию» 24 матча, забил 22 гола и сделал пять результативных передач.
- Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Реал».