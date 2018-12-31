Рэшфорд намерен отказаться от предложения «Реала»

Да, пару лет назад он бы ходил месяц в мокрых штанишках от счастья, а щас носом вишь ли крутит.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны «Реала».
21-летний футболист намерен отклонить предложение мадридцев, поскольку он хочет остаться в «МЮ», сообщает The Sun.
«Реал» контактировал с представителями англичанина и был готов приобрести его этим летом. Тем не менее, после прихода на пост главного тренера «Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера форвард передумал покидать «Олд Траффорд» и собирается отказаться от перспективы перехода в мадридский клуб.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
- В текущей кампании нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.