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    Рэшфорд намерен отказаться от предложения «Реала»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны «Реала».

    21-летний футболист намерен отклонить предложение мадридцев, поскольку он хочет остаться в «МЮ», сообщает The Sun.

    «Реал» контактировал с представителями англичанина и был готов приобрести его этим летом. Тем не менее, после прихода на пост главного тренера «Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера форвард передумал покидать «Олд Траффорд» и собирается отказаться от перспективы перехода в мадридский клуб.

    • Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
    • В текущей кампании нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Yev 1 час назад

      Да, пару лет назад он бы ходил месяц в мокрых штанишках от счастья, а щас носом вишь ли крутит.

      0
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      Рейтинг: +1258

      anri1703 4 часа назад

      вот и правильно

      0
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