Рэшфорд намерен отказаться от предложения «Реала»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны «Реала».

21-летний футболист намерен отклонить предложение мадридцев, поскольку он хочет остаться в «МЮ», сообщает The Sun.

«Реал» контактировал с представителями англичанина и был готов приобрести его этим летом. Тем не менее, после прихода на пост главного тренера «Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера форвард передумал покидать «Олд Траффорд» и собирается отказаться от перспективы перехода в мадридский клуб.