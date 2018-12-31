«Бомбардир» поздравляет читателей с Новым годом!

Там Насри уже игрок Вэст Хэма, где новости?
Друзья, «Бомбардир» поздравляет вас с Новым 2019 годом!
Пусть в наступившем году любимые команды радуют вас победами и трофеями, а хорошего футбола будет как можно больше.
С Новым годом!
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Друзья, «Бомбардир» поздравляет вас с Новым 2019 годом!
Пусть в наступившем году любимые команды радуют вас победами и трофеями, а хорошего футбола будет как можно больше.
С Новым годом!
три самых мощных поздравления года - повышения пенсионного возраста, НДС, и смерть КП .... "спасибо" автором и создателям этого счастья
Спасибо конечно большое,но верните конкурс прогнозов!!!И с новым годом вас!!!
... хочется плакать, но будем держаться!