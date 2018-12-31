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    «Бомбардир» поздравляет читателей с Новым годом!

    Друзья, «Бомбардир» поздравляет вас с Новым 2019 годом!

    Пусть в наступившем году любимые команды радуют вас победами и трофеями, а хорошего футбола будет как можно больше.

    С Новым годом!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.12.2018 23:00
    Комментарии7
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      Рейтинг: +52

      spiker 59 минут назад

      Там Насри уже игрок Вэст Хэма, где новости?

      0
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      Рейтинг: +24552

      Project Бабангида 1 час назад

      три самых мощных поздравления года - повышения пенсионного возраста, НДС, и смерть КП .... "спасибо" автором и создателям этого счастья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3880

      XaXatyn 1 час назад

      Читать на вашем бомбардире нечего . Конкурс вот реальная причина по которой я посещал данный сайт , а без него тут делать нечего !

      0
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      Рейтинг: +2819

      Skull_Boy 1 час назад

      Конкурс прогнозов верните, процентов 80 только из-за КП и сидели тут, овощи одним словом, все хуже и хуже с каждой обновой сайта

      1
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      Рейтинг: +4705

      Cules2013 1 час назад

      И вас также с наступающим!

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      Рейтинг: +1897

      Artemka69 1 час назад

      Спасибо конечно большое,но верните конкурс прогнозов!!!И с новым годом вас!!!

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      Рейтинг: +4483

      GoLenaStop > Artemka69 1 час назад

      ... хочется плакать, но будем держаться!

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