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    Лунин не хочет возвращаться в «Реал» зимой

    Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», не хочет возвращаться в мадридский клуб в январе.

    Несмотря на то, что 19-летний футболист не является основным вратарем «Леганеса», он попросил остаться в клубе до конца сезона-2018/19. Лунин доволен своей нынешней командой, в которой у него установились хорошие отношения с игроками и тренером вратарей Хосебой Итуарте.

    «Реал» хочет вернуть украинца в зимнее трансферное окно, поскольку опасается, что Кейлор Навас может покинуть «Сантьяго Бернабеу» в январе.

    В этом сезоне Лунин сыграл за «Леганес» 274 минуты во всех турнирах. Но, несмотря на ограниченное игровое время, он заявил о своем желании остаться в клубе из пригорода Мадрида и бороться за место в основе, а не отрабатывать контракт, вернувшись в «Реал», где он будет третьим голкипером после Тибо Куртуа и Кико Касильи.

    • Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне украинец провел за «Леганес» четыре матча (три – на ноль) и пропустил два гола.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2507

      +50/-50 8 минут назад

      19 лет для воротика это не возраст. Пусть набирается опыта и практики. Яшин стоял в воротах за 30-ь лет, и Питер Шилтон за 40. Пожелаем пацану удачи.

      0
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      Рейтинг: +3564

      серега кашин 20 минут назад

      и все равно он дажена второго вратаря реала не катит

      0
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      Рейтинг: +44471

      zigbert 1 час назад

      Опасения Реала не напрасны ,Навас не будет сидеть в запасе.

      2
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      Рейтинг: +732

      Бухбух 1 час назад

      Изначально он вроде хотел конкурировать за место в основе именно с Куртуа.

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