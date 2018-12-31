Лунин не хочет возвращаться в «Реал» зимой

19 лет для воротика это не возраст. Пусть набирается опыта и практики. Яшин стоял в воротах за 30-ь лет, и Питер Шилтон за 40. Пожелаем пацану удачи.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», не хочет возвращаться в мадридский клуб в январе.
Несмотря на то, что 19-летний футболист не является основным вратарем «Леганеса», он попросил остаться в клубе до конца сезона-2018/19. Лунин доволен своей нынешней командой, в которой у него установились хорошие отношения с игроками и тренером вратарей Хосебой Итуарте.
«Реал» хочет вернуть украинца в зимнее трансферное окно, поскольку опасается, что Кейлор Навас может покинуть «Сантьяго Бернабеу» в январе.
В этом сезоне Лунин сыграл за «Леганес» 274 минуты во всех турнирах. Но, несмотря на ограниченное игровое время, он заявил о своем желании остаться в клубе из пригорода Мадрида и бороться за место в основе, а не отрабатывать контракт, вернувшись в «Реал», где он будет третьим голкипером после Тибо Куртуа и Кико Касильи.
- Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне украинец провел за «Леганес» четыре матча (три – на ноль) и пропустил два гола.