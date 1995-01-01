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    Клопп: «Манчестер Сити» – фантастическая команда. Никто не едет к ним в гости, думая о победе. Даже «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда постарается сделать все возможное ради выездной победы над «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ.

    «Мы голодны. Мы ни на секунду не задумываемся над отрывом от «Манчестер Сити». То, о чем мы думаем, – это 54 набранные очка. Это невероятно, если честно. Это на самом странно.

    Все, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперед, восстанавливаться, что очень важно, а затем готовиться к следующей игре.

    Мы все знаем, «Манчестер Сити» – фантастическая футбольная команда. И гостевой матч с ними – кто может поехать туда с мыслью: «Возможно, мы победим»? Ни одна команды в мире, даже мы.

    Поэтому мы должны отправиться туда и попробовать сделать все, чтобы добиться результат. Вот что мы будем пытаться», – сказал Клопп.

    • Встреча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 3 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • После 20-ти туров мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Сити» идет вторым, имея в активе 47 баллов.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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