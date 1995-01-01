Путин поблагодарил Инфантино за помощь в проведении ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил главу ФИФА Джанни Инфантино с наступающим Новым годом и поблагодарил его за помощь в организации чемпионата мира-2018.

«Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России — события, которое стало, как сказано в послании, «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.