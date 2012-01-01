Джикия сфотографировался на костре

Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в инстаграме новую фотографию. Ее геолокация – Балашиха, родной город футболиста.

На кадре игрок запечатлен лежащим в ванне, которая находится на костре. Джикия одет в красно-белую шапку.