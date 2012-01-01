Джикия сфотографировался на костре

Напоминает анекдот из далёкого детства. Что такое сверх терпимость ? Это набрать в рот воды, сесть голой задницей на плиту и ждать пока закипит.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в инстаграме новую фотографию. Ее геолокация – Балашиха, родной город футболиста.
На кадре игрок запечатлен лежащим в ванне, которая находится на костре. Джикия одет в красно-белую шапку.
- Джикия в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил один гол.
- Защитник выступает за красно-белых с прошлого года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.