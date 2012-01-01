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    Джикия сфотографировался на костре

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в инстаграме новую фотографию. Ее геолокация – Балашиха, родной город футболиста.

    На кадре игрок запечатлен лежащим в ванне, которая находится на костре. Джикия одет в красно-белую шапку.

    • Джикия в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил один гол.
    • Защитник выступает за красно-белых с прошлого года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Источник: Инстаграм Георгия Джикии

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41986

      Рубик Докоян 17 секунд назад

      Напоминает анекдот из далёкого детства. Что такое сверх терпимость ? Это набрать в рот воды, сесть голой задницей на плиту и ждать пока закипит.

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