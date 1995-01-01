«Локомотив» подарил журналистам красное вино и открытки

«Локомотив» сделал новогодние подарки журналистам, которые принимали участие в освещение жизни клуба в 2018 года. Москвичи передали, в частности, комментаторам, бутылки красного вина и открытки.

«Спасибо «Локомотиву» за отличный новогодний подарок! Ребята, с Наступающим! 2018 принeс вам, наконец, титул. Удачи новому руководству в работе с клубом. А старому – удачи в новых ипостасях!» – написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.