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    «Локомотив» подарил журналистам красное вино и открытки

    «Локомотив» сделал новогодние подарки журналистам, которые принимали участие в освещение жизни клуба в 2018 года. Москвичи передали, в частности, комментаторам, бутылки красного вина и открытки.

    «Спасибо «Локомотиву» за отличный новогодний подарок! Ребята, с Наступающим! 2018 принeс вам, наконец, титул. Удачи новому руководству в работе с клубом. А старому – удачи в новых ипостасях!» – написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

    • «Локомотив» – действующий чемпион России.
    • Сейчас в РПЛ москвичи идут пятыми.
    • В группе Лиги чемпионов «Локомотив» занял последнее место.

    Источник: Твиттер Михаила Моссаковского

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