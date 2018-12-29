Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона. Ее клюют птицы.

«Как бы странно ни звучало то, о чeм говорил бывший вице-губернатор Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу», – сказал Литвинов «Фонтанке»