Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»

Крыша плёнкой оптянута как теплица. Вот это высокотехнологичный полимерный материал!!!
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона. Ее клюют птицы.
«Как бы странно ни звучало то, о чeм говорил бывший вице-губернатор Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу», – сказал Литвинов «Фонтанке»
- Стадион заложен в 2007 году, открыт – в 2017-м.
- Вместимость арены – более 60 тысяч зрителей.
- Сооружение имеет максимальное число звезд по сертификации УЕФА.