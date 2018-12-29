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    Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»

    Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона. Ее клюют птицы.

    «Как бы странно ни звучало то, о чeм говорил бывший вице-губернатор Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу», – сказал Литвинов «Фонтанке»

    • Стадион заложен в 2007 году, открыт – в 2017-м.
    • Вместимость арены – более 60 тысяч зрителей.
    • Сооружение имеет максимальное число звезд по сертификации УЕФА.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +204

      dimmmka 5 минут назад

      Крыша плёнкой оптянута как теплица. Вот это высокотехнологичный полимерный материал!!!

      0
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      Рейтинг: +41984

      Рубик Докоян 5 минут назад

      Пишите технико-экономическое обоснования на борьбу с чайками, бакланами и кротами сразу. И выбивайте под это очередные миллиарды рублей.

      0
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      Рейтинг: +483

      iBragim2102 12 минут назад

      Противобакланная защита не работает.

      0
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      Рейтинг: +189

      whitecoal 24 минуты назад

      Нужно ещё миллиардов 10 выделить на титановую!

      1
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      Рейтинг: +100

      serhio80 40 минут назад

      Ничего вы с этим не сделаете) это месть всех птичьих за то что Кержаков по Воробьям бил)

      2
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      Рейтинг: +100

      serhio80 42 минуты назад

      Чайки отжали стадион у бакланов)

      1
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      Рейтинг: +4878

      parevg 53 минуты назад

      Теперь надо потратить несколько лярдов, на высокотехнологичные отпугиватели птиц.
      А пока их найдут, закупят, установят и запустят в действие, птички окончательно испортят крышу, и её надо будет менять.
      И так по кругу...

      2
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      Рейтинг: +14848

      oyabun 1 час назад

      То чайки, то бакланы.. Прямо сказка юного орнитолога.

      3
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      Рейтинг: +3556

      серега кашин 1 час назад

      остается наставить пугал

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