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    Глава селекционного отдела «Крыльев Советов» Голубин – о трансферных планах, Корниленко, Ахметове, Бакаеве, Рыжикове, Божовиче

    Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин (отец рэпера Pharaoh) дал интервью пресс-службе клуба. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О трансферных планах

    – Зимой клуб будет покупать игроков или ориентироваться на свободных агентов?

    – Мы действуем в рамках определенного трансферного бюджета, превышать который мы не можем. «Крыльям» требуется усилить несколько позиций, но мы исходим из имеющихся возможностей. Поэтому усиливаться будем путем арендных соглашений. Также отмечу, что зимой пригласить высококлассного игрока сложнее, чем летом в силу специфики контрактных соглашений.

    О Сергее Корниленко

    – Планируется продлить контракт с Сергеем Корниленко?

    – Конечно. Сергей – наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение. Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию и было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в «Крыльях» после игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться.

    О Сергее Рыжикове

    – Почему был подписан Сергей Рыжиков? Ему 38 лет, многие считают, что он приехал доигрывать.

    – Рыжиков – хорошее усиление по ряду факторов. Сергей – опытный вратарь с именем, один из лидеров. К тому же свободный агент. В мире есть примеры и более возрастных вратарей, выступающих на высоком уровне. Сразу в голову приходит Буффон. Заключительная игра с «Ростовом» показала, что Сергей Рыжиков готов приносить большую пользу «Крыльям» и посрамить скептиков, которые в него не верят.

    Об Ильзате Ахметове и Зелимхане Бакаеве

    – Какие игроки могли перейти в «Крылья» во время вашей работы, но не получилось?

    – Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев. Оба эти игрока могли оказаться в «Крыльях» этим летом.

    О Миодраге Божовиче

    – Почему главным тренером «Крыльев» был приглашен именно Миодраг Божович?

    – Потому что он умеет исправлять ситуацию в турнирной таблице, выдавать результат в достаточно сжатые сроки. К тому же он хорошо ставит игру, качественную, агрессивную и атакующую. Резюмируя: умеет добиваться быстрых результатов, ставит игру, которая нравится болельщикам.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8618

      sssrspartak 1 час назад

      если это произойдет ,будет доказательство того,что божович хороший тренер!!сколько команд он выводил из кризиса?а те,про кого здесь написано способны усилить клуб!!

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