Уткин – о Путине и «Ашане», Кокорине, Мамаеве, Глушакове, Дзюбе, новом президенте РФС

Спортивный журналист Василий Уткин дал интервью изданию «БИЗНЕС Online». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Владимире Путине

«Меня часто спрашивают, почему меня не приглашает к себе Юра Дудь. Такого никогда не произойдeт. Тогда просят сказать сейчас, что бы ты сказал Путину. Но мне совершенно нечего сказать Путину. Я бы хотел с ним что-нибудь сделать. Я бы хотел с Путиным сходить в «Ашан» и посмотреть, что он будет себе покупать. Что, например, для него является критерием свежести хлеба? Мне совершенно неважно смотреть, как он будет смотреть на цены. Я, признаюсь, тоже не все цены знаю. Я не богатый человек, но довольно обеспеченный. Покупаю то, что мне нужно. Я знаю, сколько могут стоить дорогие вина, но цену докторской колбасы не назову».

Об Александре Кокорине и Павле Мамаеве

«Меня угнетает, что окружающая публика, говоря о справедливости, подразумевает свирепость. Люди хотят, чтобы все были в равных правах, а оперируют только категориями самого жeсткого закона. Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя.

Их сейчас судят по двум эпизодам, которые видно на видео. Это то же самое, как если бы аварию ГАИ рассматривала четыре месяца. Нужно заканчивать следствие, нести дело в суд, а людей держат взаперти. А если их в итоге не запрут? Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?».

О Денисе Глушакове

«Тут самое главное, что человек даже не дурак, я затрудняюсь его как-то обозначить. Ну кем нужно, чтобы в XXI веке угрожать по телефону человеку, с которым ты судишься? Ты бы ещe пригласил в ресторан и побежал бы с ножом. Там, конечно, и жена у него такая, что мало не покажется. В общем, они стоят друг друга.

Их всех жалко. Людей, которые не в состоянии справится с какими-то проблемами, всегда чуточку жалко. В конце концов, никого не убили, никому не нанесeн тяжкий вред здоровью».

Об Артеме Дзюбе

«Я плохо к нему отношусь как к личности. У Дзюбы целый шкаф скелетов. Никто так ничего не сказал, про кражу денег у Быстрова в раздевалке. Неважно замятая это история или нет. Человек, который дорожит репутацией, объясняется в таких ситуациях. Есть история с матчем против «Зенита», который непонятно как был сыгран. Сейчас тоже необъяснимо его молчание в истории с Кокориным. От него бы не убыло. В истории с усами они оказались вместе».

О новом президенте РФС

– В РФС сейчас ожидают прихода генерального директора «Газпром Нефти» Александра Дюкова. Это поможет нашему футболу?

– Я думаю, это будет хорошо. Альтернативой Дюкова мог быть Сорокин. Он бы тоже мог поставить перед собой такие задачи. Мне симпатичен Дюков. Человек, который в 30 лет возглавлял петербургский порт, выжил и остался нормальным человеком. Возглавлял СИБУР. Это крупнейший нефтехимический холдинг страны. Это человек с репутацией, за ним дела.