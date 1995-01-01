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    Уткин – о Путине и «Ашане», Кокорине, Мамаеве, Глушакове, Дзюбе, новом президенте РФС

    Спортивный журналист Василий Уткин дал интервью изданию «БИЗНЕС Online». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О Владимире Путине

    «Меня часто спрашивают, почему меня не приглашает к себе Юра Дудь. Такого никогда не произойдeт. Тогда просят сказать сейчас, что бы ты сказал Путину. Но мне совершенно нечего сказать Путину. Я бы хотел с ним что-нибудь сделать. Я бы хотел с Путиным сходить в «Ашан» и посмотреть, что он будет себе покупать. Что, например, для него является критерием свежести хлеба? Мне совершенно неважно смотреть, как он будет смотреть на цены. Я, признаюсь, тоже не все цены знаю. Я не богатый человек, но довольно обеспеченный. Покупаю то, что мне нужно. Я знаю, сколько могут стоить дорогие вина, но цену докторской колбасы не назову».

    Об Александре Кокорине и Павле Мамаеве

    «Меня угнетает, что окружающая публика, говоря о справедливости, подразумевает свирепость. Люди хотят, чтобы все были в равных правах, а оперируют только категориями самого жeсткого закона. Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя.

    Их сейчас судят по двум эпизодам, которые видно на видео. Это то же самое, как если бы аварию ГАИ рассматривала четыре месяца. Нужно заканчивать следствие, нести дело в суд, а людей держат взаперти. А если их в итоге не запрут? Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?».

    О Денисе Глушакове

    «Тут самое главное, что человек даже не дурак, я затрудняюсь его как-то обозначить. Ну кем нужно, чтобы в XXI веке угрожать по телефону человеку, с которым ты судишься? Ты бы ещe пригласил в ресторан и побежал бы с ножом. Там, конечно, и жена у него такая, что мало не покажется. В общем, они стоят друг друга.

    Их всех жалко. Людей, которые не в состоянии справится с какими-то проблемами, всегда чуточку жалко. В конце концов, никого не убили, никому не нанесeн тяжкий вред здоровью».

    Об Артеме Дзюбе

    «Я плохо к нему отношусь как к личности. У Дзюбы целый шкаф скелетов. Никто так ничего не сказал, про кражу денег у Быстрова в раздевалке. Неважно замятая это история или нет. Человек, который дорожит репутацией, объясняется в таких ситуациях. Есть история с матчем против «Зенита», который непонятно как был сыгран. Сейчас тоже необъяснимо его молчание в истории с Кокориным. От него бы не убыло. В истории с усами они оказались вместе».

    О новом президенте РФС

    – В РФС сейчас ожидают прихода генерального директора «Газпром Нефти» Александра Дюкова. Это поможет нашему футболу?

    – Я думаю, это будет хорошо. Альтернативой Дюкова мог быть Сорокин. Он бы тоже мог поставить перед собой такие задачи. Мне симпатичен Дюков. Человек, который в 30 лет возглавлял петербургский порт, выжил и остался нормальным человеком. Возглавлял СИБУР. Это крупнейший нефтехимический холдинг страны. Это человек с репутацией, за ним дела.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: +248

      Genz 38 минут назад

      Вася себя высоко оценил, хочет и с Путиным за хлебом и на рыбалку. В.В пожалуется ,что хочет министром стать

      0
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      Рейтинг: +523

      kachan63 43 минуты назад

      ..."Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?"

      Затем, чтобы другим дебилам, подобным этим, неповадно было.

      0
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      Рейтинг: +919

      Харченко 43 минуты назад

      Вася, ты не совесть нации - нечего людей оценивать, не твое это дело.

      0
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      Рейтинг: +1616

      Агасфер 50 минут назад

      Вроде начал читать,но дойдя до требований оценки Путиным свежести хлеба,прекратил.Вася,хлеб печёт не Путин,а МЫ!!! И какой печём,такой и едим. И унитазы надо самим ремонтировать,или вызвать сантехника(они сейчас как правило трезвые).Таки и не хочется,чтобы "властителями информационных дум" в новом году не были как "дуди",так и "васи". Всех с наступающим Новым годом,успехов клуба,за которые вы болеете.Поменьше скандалов,желчи и неоправданной злобы,побольше дела,позитивных моментов,юмора и понимания его.

      4
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      Рейтинг: +200

      лёха ёжик 1 час назад

      утка не пей больше

      -1
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      Рейтинг: +24025

      Project Бабангида 1 час назад

      не кто не знает куда у нас Уткин баллотируется..? предвыборные дебаты всё это напоминает

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