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    Обамеянг в матче с «Ливерпулем» сделал десять точных передач. Шесть из них – после розыгрыша мяча с центра поля

    «Арсенал» крупно уступил «Ливерпулю» (1:5) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

    Нападающий лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг за всю игру сделал лишь десять точных передач. Шесть из них – после голов мерсисайдцев и розыгрыша мяча с центра поля в начале встречи. Это худший показатель среди всех игроков, вышедших в стартовых составах своих команд, включая вратарей.

    Обамеянг делит первое место в гонке бомбардиров АПЛ с Гарри Кейном и Мохамедом Салахом. Все трое забили по 13 голов.

    • Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро.
    • Контракт габонца с «канонирами» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Squawka

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