Обамеянг в матче с «Ливерпулем» сделал десять точных передач. Шесть из них – после розыгрыша мяча с центра поля

«Арсенал» крупно уступил «Ливерпулю» (1:5) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Нападающий лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг за всю игру сделал лишь десять точных передач. Шесть из них – после голов мерсисайдцев и розыгрыша мяча с центра поля в начале встречи. Это худший показатель среди всех игроков, вышедших в стартовых составах своих команд, включая вратарей.

Обамеянг делит первое место в гонке бомбардиров АПЛ с Гарри Кейном и Мохамедом Салахом. Все трое забили по 13 голов.