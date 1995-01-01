Обамеянг в матче с «Ливерпулем» сделал десять точных передач. Шесть из них – после розыгрыша мяча с центра поля

«Арсенал» крупно уступил «Ливерпулю» (1:5) в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Нападающий лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг за всю игру сделал лишь десять точных передач. Шесть из них – после голов мерсисайдцев и розыгрыша мяча с центра поля в начале встречи. Это худший показатель среди всех игроков, вышедших в стартовых составах своих команд, включая вратарей.
Обамеянг делит первое место в гонке бомбардиров АПЛ с Гарри Кейном и Мохамедом Салахом. Все трое забили по 13 голов.
- Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро.
- Контракт габонца с «канонирами» рассчитан до 2021 года.