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    «Локомотив»: «За исключением смены генерального директора, других кадровых изменений в клубе не было»

    «Локомотив» выступил с официальным заявлением по поводу сообщений о переменах в руководстве клуба. Ранее пост генерального директора железнодорожников покинул Илья Геркус.

    «Информируем вас о кадровой политике клуба в течение сегодняшнего дня. За исключением смены генерального директора, о чем было объявлено ранее, в футбольном клубе «Локомотив» других кадровых изменений не происходило.

    Сообщения в средствах массовой информации о назначении тех или иных людей на определенные позиции в клубе – противоположны истине.

    Коллеги, просим вас воздержаться от использования неподтвержденной информации из анонимных источников. Актуальная и достоверная информация публикуется пресс-службой на официальном сайте клуба», – говорится в сообщении «Локо».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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