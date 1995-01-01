«Локомотив»: «За исключением смены генерального директора, других кадровых изменений в клубе не было»

«Локомотив» выступил с официальным заявлением по поводу сообщений о переменах в руководстве клуба. Ранее пост генерального директора железнодорожников покинул Илья Геркус.

«Информируем вас о кадровой политике клуба в течение сегодняшнего дня. За исключением смены генерального директора, о чем было объявлено ранее, в футбольном клубе «Локомотив» других кадровых изменений не происходило.

Сообщения в средствах массовой информации о назначении тех или иных людей на определенные позиции в клубе – противоположны истине.

Коллеги, просим вас воздержаться от использования неподтвержденной информации из анонимных источников. Актуальная и достоверная информация публикуется пресс-службой на официальном сайте клуба», – говорится в сообщении «Локо».