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    Российский Арбитр Карасев обслуживал матчи в Саудовской Аравии

    По окончании первой части сезона-2018/19 в российской Премьер-лиге арбитр Сергей Карасев на время перебрался в Саудовскую Аравию.

    22 и 25 декабря судья работал на играх местного чемпионата «Аль-Фейха» – «Оход» (3:0) и «Аль-Раед» – «Аль-Таавон» (2:1). Помогали ему Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Функции видеоассистента выполнял Милорад Мажич.

    Чемпионат России возобновится 3 марта 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41882

      Рубик Докоян 1 час назад

      Надо не одну бригаду судей отправить на стажировку, чтобы к системе ВАР подготовить и арбитров в поле и видиеоассистентов. Как и проводить сборы и семинары по единой трактовке правил. А то у нас так и останется, что для одних игра рукой, у других мяч попал в руку.Одни считают, что рука находилась в естественном положении, другие что нет и т.д. Не мешало бы пригласить специалиста по биомеханике для проведения лекций и занятий, чтобы арбитры это усвоили.

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      Рейтинг: +1304

      VikNMar 1 час назад

      И там обосрался по отзывам прессы ...

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      Рейтинг: +1228

      ДАША Д 1 час назад

      Подзаработал чуток.

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