По окончании первой части сезона-2018/19 в российской Премьер-лиге арбитр Сергей Карасев на время перебрался в Саудовскую Аравию.

22 и 25 декабря судья работал на играх местного чемпионата «Аль-Фейха» – «Оход» (3:0) и «Аль-Раед» – «Аль-Таавон» (2:1). Помогали ему Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Функции видеоассистента выполнял Милорад Мажич.

Чемпионат России возобновится 3 марта 2019 года.