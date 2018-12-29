Шоу: «Об увольнении Моуринью узнал от своей девушки»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как узнал об отставке с поста главного тренера команды Жозе Моуринью. Португальца уволили на прошлой неделе.
«Не обращал внимания на СМИ и об увольнении узнал от своей девушки. Пошел в душ после сна, и она сообщила новость», – цитирует Шоу Sky Sports.
- Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря.
- Португалец тренировал «МЮ» с 2016 года.
- Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.