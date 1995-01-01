Жена Мамаева – о «косяках», супруге, хейтерах, Кокорине

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана дала интервью телеканалу «360». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О хейтерах

– А общение с хейтерами? Сейчас, судя по твоему инстаграму, больше людей на твоей стороне, а в начале? Что бы ты им ответила?

– Я почему-то, даже когда веду какой-то эфир, я пропускаю, не всегда вижу какие-то негативные комментарии. У меня уже, видимо, какой-то фильтр стоит. У меня нет такого, что я прям переживаю из-за этих хейтеров, у меня и до этого было, что писали всякую ерунду про меня, которой на самом деле не существует. Вначале мне было тяжело не из-за хейтеров, а именно потому, что у меня была личная трагедия, а они еще добавляли и капали мне на шаткую психику какие-то свои высказывания.

Сейчас не то, что я внимания не обращаю, я это читаю, но меня это абсолютно не задевает. Мне стало легче, плюс Паше опять дали звонки, он мне позвонил несколько раз, мы с ним поговорили, он мне сказал, что напишет письма, они долго не приходили, но потом пришли сразу все пять. И он мне в письмах все так разложил, так все правильно написал. Когда я их прочитала, я поняла, что мой муж много чего переосмыслил, осознал, мне легче стало. Я успокоилась, я знаю, что все будет хорошо.

Об Александре Кокорине

– У тебя не будет в твоем списке условия не общаться с Сашей Кокориным?

– Нет, такого конкретно с Кокориными нет. Потому что это урок и для них, и для нас, я уверена, что такого не будет больше. Именно такого. Это вообще идиотизм – кого-то обвинять. Когда я слышу, что говорят, что кто-то виноват – Паша испортил Сашу или Саша испортил Пашу – никто никого не портил. Они уже не маленькие мальчики, они же понимают, что они делают.

Даже если не понимают, то сидят сейчас – поймут. Ни Паша, ни Саша не могут друг на друга влиять отрицательно. Но я не могу исключить тот факт, что когда они встречаются, у них вечно какие-то приключения. Может быть, потому что когда они встречаются, им просто весело, они друг друга поддерживают в своих веселых начинаниях – и происходит то, что происходит.

О Павле Мамаеве

– Какое у него сейчас состояние, он тоже в таком же, как и ты ожидании, когда все это закончится?

– Да, он ждет, когда это все закончится, и ждет, что надо быстрее поговорить, встретиться, обнять, он хочет в семью. И он говорит, что на самом деле он сказал, что, возможно, эта ситуация и нужна была и, если бы не тюрьма, я, может быть, и не понял бы ничего. Он понимает, что это бог его так наказал и ему надо через это пройти.

О косяках

– По прошествии времени ты не нашла в себе косяков, почему такое могло произойти?

– Нет, сейчас за собой косяков я никаких не чувствую, это 100%. Более того, я даже понимаю, насколько я хорошая жена все-таки, я молодец. Я своего мужа поддерживаю, я не бросаю, я занимаюсь собой, своим перевоспитанием, работаю со своими мыслями, чтобы его простить. Это далеко не каждый человек может сделать. И заниматься тем, чтобы не съедать себя этими флешбэками. То, что произошло, это тоже очень сложно.