Бекао: «Будь я президентом ЦСКА, привез бы в клуб еще десять бразильцев. И мы порвем всех»

лучше бы просто видос выложили Вечернего Гинера, чем каждую фразу перекаверкивать в отдельную новость....
Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал, что бы он сделал, если бы стал президентом клуба. Бразилец увеличил бы число соотечественников в команде.
«Я сначала себе подниму зарплату. Потом построю ещe один новый красивый стадион. Несмотря на то, что у нас уже есть одна арена топ-уровня. Я бы построил ещe одну на 90 тысяч.
А потом я привезу ещe 10 бразильцев. И у нас будет исключительно бразильская команда. И мы порвeм всех в Лиге чемпионов! И выиграем еe 10 раз подряд», – сказал игрок.
- Бекао играет в ЦСКА на правах аренды.
- Бразилец в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей.
- Футболисту 22 года.