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    Бекао: «Будь я президентом ЦСКА, привез бы в клуб еще десять бразильцев. И мы порвем всех»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал, что бы он сделал, если бы стал президентом клуба. Бразилец увеличил бы число соотечественников в команде.

    «Я сначала себе подниму зарплату. Потом построю ещe один новый красивый стадион. Несмотря на то, что у нас уже есть одна арена топ-уровня. Я бы построил ещe одну на 90 тысяч.

    А потом я привезу ещe 10 бразильцев. И у нас будет исключительно бразильская команда. И мы порвeм всех в Лиге чемпионов! И выиграем еe 10 раз подряд», – сказал игрок.

    • Бекао играет в ЦСКА на правах аренды.
    • Бразилец в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей.
    • Футболисту 22 года.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1935

      Аид666 2 минуты назад

      лучше бы просто видос выложили Вечернего Гинера, чем каждую фразу перекаверкивать в отдельную новость....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27952

      Полная Канистра 4 минуты назад

      великий мечтатель ??????? как раз под Новый год желание своё деду морозу напиши
      в Динамо одно время португалы были резинки только на трусах порвали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2091

      Добрый Бобер 8 минут назад

      И мне отсыпь...

      0
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