Бекао: «Будь я президентом ЦСКА, привез бы в клуб еще десять бразильцев. И мы порвем всех»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал, что бы он сделал, если бы стал президентом клуба. Бразилец увеличил бы число соотечественников в команде.

«Я сначала себе подниму зарплату. Потом построю ещe один новый красивый стадион. Несмотря на то, что у нас уже есть одна арена топ-уровня. Я бы построил ещe одну на 90 тысяч.

А потом я привезу ещe 10 бразильцев. И у нас будет исключительно бразильская команда. И мы порвeм всех в Лиге чемпионов! И выиграем еe 10 раз подряд», – сказал игрок.