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    Ракитич – рекордсмен Примеры-2018 по количеству передач и лучший распасовщик

    Статистическо-аналитический ресурс Opta представил статистику полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

    В матчах чемпионата Испании в 2018 году хорват отдал 2676 передач. 2436 пасов оказались точными. Оба показателя – ведущие для соревнования в указанный отрезок времени.

    Ракитич проводит пятый сезон за каталонский клуб. В прошлом он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 55-ти играх всех турниров. В текущем – три мяча и шесть голевых пасов в 24-х встречах.

    Напомним, в июле хавбек стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.

    Источник: OptaJose

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