Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Кикнадзе – генеральный директор «Локомотива»

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала на официальном сайте клуба обращение председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

    «Уважаемые болельщики!

    По итогам прошедшего заседания Совета директоров Футбольного клуба «Локомотив» было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом.

    Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные Советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА.

    Вместе с тем, Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору – Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров.

    Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» – говорится в сообщении.

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

    Источник: «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:05
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru