Кикнадзе – генеральный директор «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала на официальном сайте клуба обращение председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

«Уважаемые болельщики!

По итогам прошедшего заседания Совета директоров Футбольного клуба «Локомотив» было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом.

Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные Советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА.

Вместе с тем, Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору – Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров.

Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» – говорится в сообщении.