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    Мамаева: «Мы вышли из той фазы, когда плакали и грустили. Просто ждем папу»

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, как планирует праздновать Новый год без мужа.

    «Дети всe знают, мы уже вышли из той фазы, когда плакали и грустили, сейчас мы просто ждeм папу, нам просто нужно подождать. Ничего страшного, что папа находится там, главное, что он жив и здоров, он выйдет и будет с нами.

    Хочу пригласить Деда Мороза, который принесeт письма от папы. Папа написал письмо, адресованное Алиске и Алексу, у каждого есть по своему письму, и Дед Мороз должен эти письма ещe принести, поэтому Новый год всe равно у нас есть», – сказала Мамаева.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал участником двух драк в Москве.
    • Мамаев пробудет в СИЗО как минимум до 8 февраля.
    • Футболисту предъявляют обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «360»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1125

      BlackMurder 2 минуты назад

      На жалость давит шкура и на дитей валит! Этот петушара просто должен получить свое, на его месте обычного русского мужика посадили б давно, а с этими все в цацки играют.

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      Рейтинг: +24

      SvinoPas 48 минут назад

      Лучше бы сиськи показала!

      0
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      Рейтинг: +1583

      Агасфер > SvinoPas 34 минуты назад

      Мамку попроси.

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      Рейтинг: +144

      sidors32 1 час назад

      Обалденная футбольная новость!

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