Мамаева: «Мы вышли из той фазы, когда плакали и грустили. Просто ждем папу»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, как планирует праздновать Новый год без мужа.

«Дети всe знают, мы уже вышли из той фазы, когда плакали и грустили, сейчас мы просто ждeм папу, нам просто нужно подождать. Ничего страшного, что папа находится там, главное, что он жив и здоров, он выйдет и будет с нами.

Хочу пригласить Деда Мороза, который принесeт письма от папы. Папа написал письмо, адресованное Алиске и Алексу, у каждого есть по своему письму, и Дед Мороз должен эти письма ещe принести, поэтому Новый год всe равно у нас есть», – сказала Мамаева.