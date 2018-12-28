Месси хочет, чтобы Вальверде продлил контракт с «Барселоной»

золотой писюн оборзел окончательно как хозяин себя ведет
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался в команде. Аргентинец доволен работой тренера и своими взаимоотношениями с ним.
Контракт 54-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение предполагает возможность продления его еще на один год.
- Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании.