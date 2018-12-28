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    Месси хочет, чтобы Вальверде продлил контракт с «Барселоной»

    Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался в команде. Аргентинец доволен работой тренера и своими взаимоотношениями с ним.

    Контракт 54-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение предполагает возможность продления его еще на один год.

    • Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года.
    • Под его руководством команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      giluxa1963 24 минуты назад

      золотой писюн оборзел окончательно как хозяин себя ведет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41685

      Рубик Докоян 56 минут назад

      Что не новость из "Барсы", то Месси хочет... Он хочет того или иного игрока видеть в клубе, поработать с таким-то тренером и т.д.

      0
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