Месси хочет, чтобы Вальверде продлил контракт с «Барселоной»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался в команде. Аргентинец доволен работой тренера и своими взаимоотношениями с ним.

Контракт 54-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение предполагает возможность продления его еще на один год.