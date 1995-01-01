Don Balon: Перес готов включить Каземиро, Асенсио и Иско в сделку по Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Руководитель мадридского клуба уже готовит предложение парижанам по их 20-летнему нападающему. В сделку по французу Перес планирует включить трех полузащитников своей команды – Каземиро, Иско и Марко Асенсио. В «Реале» такой обмен оценивают в 280 миллионов евро.