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    Don Balon: Перес готов включить Каземиро, Асенсио и Иско в сделку по Мбаппе

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Руководитель мадридского клуба уже готовит предложение парижанам по их 20-летнему нападающему. В сделку по французу Перес планирует включить трех полузащитников своей команды – Каземиро, Иско и Марко Асенсио. В «Реале» такой обмен оценивают в 280 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Мбаппе забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач в 19 играх за «ПСЖ».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2496

      +50/-50 3 минуты назад

      Довольная большая сумма для 20-и летнего игрока.

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      Рейтинг: +41673

      Рубик Докоян 44 минуты назад

      ПСЖ деньги нужны, а не бартер из-за проблем по ФФП.

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