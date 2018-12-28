Кокорин и Мамаев смогут посмотреть новогоднее обращение Путина

Я думаю на вас он внимание не будет акцентрировать
Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента. Об этом рассказали в УФСИН России.
«В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018.
Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года», – сообщил начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
- Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.