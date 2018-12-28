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    Кокорин и Мамаев смогут посмотреть новогоднее обращение Путина

    Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента. Об этом рассказали в УФСИН России.

    «В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018.

    Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года», – сообщил начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1116

      BlackMurder 46 минут назад

      Я думаю на вас он внимание не будет акцентрировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      Путник 13 1 час назад

      В прошлое выступление Путина произошло чудо ..безногий инвалид встал и выключил телевизор..

      2
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      Рейтинг: +3140

      vladik12 1 час назад

      Обращение в кого?

      3
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